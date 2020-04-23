23 Nisan 2020, Perşembe

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Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Resmi açıklama geldi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanyor. Önceliği teknik direktör arayışlarına veren sarı-lacivertlilerde arayışlar sürerken, yıldız oyuncunun sezon sonunda geri döneceği duyuruldu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 21:54
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Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Resmi açıklama geldi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle spor organizasyonları da iptal olmuştu.

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Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Resmi açıklama geldi

Süper Lig'in de ertelenmesinin ardından takımlar transfer çalışmalarına ağırlık vermeye başladı.

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Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Resmi açıklama geldi

Lige verilen arayı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe'de öncelik teknik direktör...

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Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Resmi açıklama geldi

Sarı-lacivertliler Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından takımın başına getirebileceği isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Resmi açıklama geldi

Transfer dışında Fenerbahçe ile ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı.

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