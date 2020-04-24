24 Nisan 2020, Cuma
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Kovacevic yine gündemde
Savunma hattını yeni sezonda güçlendirmeyi düşünen Fenerbahçe'de Adnan Kovacevic ismi bir kez daha gündeme geldi. Ara transfer döneminde kadroya katılmak istenen ancak harcama limiti engeli nedeniyle sarı-lacivertli formayı giyemeyen 26 yaşındaki stoper ile tekrar temas kuruldu.
Savunma hattını yeni sezonda güçlendirmeyi düşünen Fenerbahçe'de Adnan Kovacevic ismi bir kez daha gündeme geldi. Ara transfer döneminde kadroya katılmak istenen ancak harcama limiti engeli nedeniyle sarı-lacivertli formayı giyemeyen 26 yaşındaki stoper ile tekrar temas kuruldu. Bosna Hersek Milli Takımı'nın da formasını giyen Kovacevic'in, Polonya ekibi Korona Kielce ile sözleşmesinin bitecek olması, Fenerbahçe için transferi daha kolay hale getiriyor.
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