Fenerbahçeli futbolcu Isla ve ailesi karantinadan çıktı

Geçtiğimiz hafta Şili'den dönen ve Güngören'de bulunan bir KYK yurdunda karantina giren eşi Gala Caldirola ve çocuğunu yalnız bırakmamak için onların yanına giderek karantinaya giden Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla, ailesiyle birlikte karantinadan çıkarak evlerine geçti.

Şili'den döndükten sonra Güngören'de bulunan KYK yurduna yerleştirilen Isla'nın eşi Gala Caldirola ve çocuğu, karantina sürecini tamamladı. Eşinin karantinaya alınmasının ardından kendisi de eşi ve çocuğunun yanına gönüllü olarak giden Fenerbahçeli futbolcu Isla, bugün ailesiyle birlikte yurttan ayrılarak evine gitti. Isla ve ailesi karantina sürecine evlerinde devam edecek. Yurttan çıkışlarını sosyal medya hesabından paylaşan Gala Caldirola, eve girdikten sonraki anlarını da takipçilerine aktardı. Isla ve ailesini küçük köpekleri karşılarken, Gala Caldirola soluğu evlerine ait havuzda aldı.

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