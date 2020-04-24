24 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli futbolcu Isla ve ailesi karantinadan çıktı

Isla ve ailesi karantinadan çıktı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.04.2020

Geçtiğimiz hafta Şili'den dönen ve Güngören'de bulunan bir yurdunda karantina giren eşi ve çocuğunu yalnız bırakmamak için onların yanına giderek karantinaya giden Fenerbahçeli futbolcu , ailesiyle birlikte karantinadan çıkarak evlerine geçti.

Şili'den döndükten sonra Güngören'de bulunan yurduna yerleştirilen Isla'nın eşi ve çocuğu, karantina sürecini tamamladı. Eşinin karantinaya alınmasının ardından kendisi de eşi ve çocuğunun yanına gönüllü olarak giden Fenerbahçeli futbolcu Isla, bugün ailesiyle birlikte yurttan ayrılarak evine gitti. Isla ve ailesi karantina sürecine evlerinde devam edecek. Yurttan çıkışlarını sosyal medya hesabından paylaşan Gala Caldirola, eve girdikten sonraki anlarını da takipçilerine aktardı. Isla ve ailesini küçük köpekleri karşılarken, Gala Caldirola soluğu evlerine ait havuzda aldı.

F.Bahçe'de 4 ayrılık 1 transfer! Premier Lig'in yıldızı... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de 4 ayrılık 1 transfer! Premier Lig'in yıldızı... F.Bahçe'de 4 ayrılık 1 transfer! Premier Lig'in yıldızı...
Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Caner Erkin... Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Caner Erkin...
Fenerbahçe'de flaş Kolarov gelişmesi! Corona virüsü... Fenerbahçe'de flaş Kolarov gelişmesi! Corona virüsü...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör