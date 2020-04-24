24 Nisan 2020, Cuma

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 1 transfer! Premier Lig'in yıldızı...

Küresel bir salgın haline gelerek hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından gözünü transfere çeviren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sezon sonunda kadrosunda büyük değişiklikler yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak 4 isim kesinleşirken; yönetim, Premier Lig'de top koşturan yıldız futbolcuyu da renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 13:39
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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 1 transfer! Premier Lig'in yıldızı...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu attı.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 1 transfer! Premier Lig'in yıldızı...

Sezonun ikinci yarısında Gaziantep FK ve Başakşehir galibiyetleriyle hızlı bir giriş yaptıktan sonra çıktığı 7 maçta da galibiyet yüzü göremeyen sarı-lacivertliler, bitime 8 maç kala zirvenin 13 puan gerisine düştü.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 1 transfer! Premier Lig'in yıldızı...

Kalan maçlarını kazanarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Kanarya'da corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 1 transfer! Premier Lig'in yıldızı...

Öncelikle teknik direktör sorununu halletmeye çalışacak olan Fenerbahçe'de sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılırken; adı Abdullah Avcı, Mircea Lucescu, Christoph Daum, Slaven Bilic, Nenad Bjelica, Manuel Pellegrini gibi birçok isime anılan Kanarya'da takımın başında şu an Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut'un getirilmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 1 transfer! Premier Lig'in yıldızı...

Teknik direktör sorunun hallettikten sonra transfer çalışmalarında hızlanacak olan ve geçtiğimiz iki sezonda olduğu gibi bu yaz transferini de hareketli geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

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