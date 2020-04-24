24 Nisan 2020, Cuma
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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 1 transfer! Premier Lig'in yıldızı...
Küresel bir salgın haline gelerek hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından gözünü transfere çeviren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sezon sonunda kadrosunda büyük değişiklikler yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak 4 isim kesinleşirken; yönetim, Premier Lig'de top koşturan yıldız futbolcuyu da renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
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