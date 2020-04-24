Frey'den Fenerbahçe sorusuna yanıt! Geri dönecek mi?

Fenerbahçe'den Almanya 2. Bundesliga takımı Nürnberg'e kiralanan ve kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2020'de sona erecek olan Michael Frey, hem transfer durumuyla hem de coronavirüs ile ilgili açıklamalar yaptı. Geleceğiyle ilgili konuşan Alman yıldız Fenerbahçe'ye geri dönecek misin soruna cevap verdi. İşte detaylar...