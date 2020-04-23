Fenerbahçe'ye transfer şoku! Liverpool...

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle zirvenin 13 puan uzağında kalan ve şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde kaybeden Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi. Yeni sezonda zirve yarışını sonuna kadar zorlayacak bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertlilere kötü bir haber geldi. İşte detaylar...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 23.04.2020 22:53 ABONE OL