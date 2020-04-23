23 Nisan 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Liverpool...

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle zirvenin 13 puan uzağında kalan ve şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde kaybeden Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi. Yeni sezonda zirve yarışını sonuna kadar zorlayacak bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertlilere kötü bir haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 22:53
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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Liverpool...

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, ligin son haftalarında yaşadığı puan kayıpları ile şampiyonluk şansını mucizelere bırakmıştı.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Liverpool...

Yaşanan kötü gidişatın ardından lige verilen arada sarı-lacivertliler transfer konusunda kolları sıvamıştı.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Liverpool...

Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başlamıştı.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Liverpool...

Bu bağlamda Kanarya, dünya yıldızlarını listesine almıştı. Fakat Fenerbahçe'ye transferde şok bir haber geldi.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Liverpool...

LIVERPOOL DEVREDE

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen Willian'a sürpriz talip. The Sun gazetesinin haberine göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve kulübüyle yeni sözleşme konusunda bir türlü anlaşamayan Willian'a, yine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool talip oldu.

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