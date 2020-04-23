Fenerbahçe'den Jose Callejon'a 5 milyon Euro!

Fenerbahçe, corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda gündeme sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jose Callejon gelmişti. Sarı-lacivertlilerin, yıldız oyuncuya 2 yıl için 5 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

Napoli ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Jose Callejon, Fenerbahçe'nin öncelikli transfer hedeflerinden birisi… İspanyol basını, 33 yaşındaki futbolcu ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme taşıdı.

Gazete ve internet sitelerine göre Sarı-Lacivertliler, Callejon'a 2 yıl sözleşme ve toplam 5 milyon Euro garanti ücret teklifi yaptı.

İspanyol futbolcunun ise yıllık 3 milyon Euro talep ettiği gelen bilgiler arasında. La Liga kulüplerinden de teklifler alan sağ kanat oyuncusunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

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