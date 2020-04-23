23 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Jose Callejon'a 5 milyon Euro!

Yıldız oyuncuya 5 milyon Euro! Süper Lig ekibi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.04.2020

, corona virüsü nedeniyle 'e verilen arada gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda gündeme sözleşmesi sezon sonunda bitecek gelmişti. Sarı-lacivertlilerin, yıldız oyuncuya 2 yıl için 5 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan , 'nin öncelikli hedeflerinden birisi… İspanyol basını, 33 yaşındaki futbolcu ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme taşıdı.

Gazete ve internet sitelerine göre Sarı-Lacivertliler, Callejon'a 2 yıl sözleşme ve toplam 5 milyon Euro garanti ücret teklifi yaptı.

İspanyol futbolcunun ise yıllık 3 milyon Euro talep ettiği gelen bilgiler arasında. kulüplerinden de teklifler alan sağ kanat oyuncusunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

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