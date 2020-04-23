23 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Tottenham Muriç’in peşinde

Tottenham Muriç’in peşinde
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.04.2020

Fenerbahçe'nin geçen sezon 'dan transfer ettiği Vedat Muriç, İngilizler'in yakın markajına girdi.

Fenerbahçe'nin geçen sezon 'dan transfer ettiği Vedat Muriç, İngilizler'in yakın markajına girdi. ekibi Tottenham'ın menajeri Jose Mourinho'nun, Kosovalı golcüyü yakından takip ettiği ifade edildi. Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da attığı gollerle yıldızını parlatan Vedat Muriç için Tottenham taraftarı da olumlu yorumlar yaptı ve golcünün alınmasını istediler.

Fenerbahçe'de transfer kararı çıktı! Vedat Muriç... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'den stopere çifte bomba! Fenerbahçe'den stopere çifte bomba!
Alex de Souza'dan teknik direktörlük sinyali! Alex de Souza'dan teknik direktörlük sinyali!
Berke Özer'den Başkan Erdoğan'a teşekkür! Berke Özer'den Başkan Erdoğan'a teşekkür!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör