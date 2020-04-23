23 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Rodrigues’ten oyun konsolu

Rodrigues’ten oyun konsolu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.04.2020

Koronavirüs pandemisi nedeniyle çalışmalarını evinde sürdüren Garry Rodrigues, sosyal medyada kendisini takip eden taraftarlara oyun konsolu hediye etti.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle çalışmalarını evinde sürdüren Garry Rodrigues, sosyal medyada kendisini takip eden taraftarlara oyun konsolu hediye etti. Boş zamanlarının çoğunu Playstation oynayarak geçiren Yeşil Burun Adalı futbolcu, instagram'dan kendisini takip eden dört takipçisine, toplam değeri 16 bin TL olan dört adet oyun sonsolu hediye edeceğini açıkladı. Bu arada Rodrigues, çalışmalarını da yoğun şekilde sürdürdüğünü ifade etti. Liglerin yeniden başlayacağı günü iple çektiğini ifade eden tecrübeli kanat oyuncusu, "Bir gün bu zor günleri geride bırakacağız. Eski sağlıklı günlerimize döneceğiz. Kadıköy'de maça çıkmayı çok özledim. Umarım en kısa zamanda salgın sona erer" şeklinde konuştu.
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