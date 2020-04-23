23 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

6-0’lık maçta 5-2 yenilebilirdik

6-0’lık maçta 5-2 yenilebilirdik
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.04.2020

F.Bahçe’nin eski kaptanı , tarihe geçen 6-0’lık Galatasaray zaferiyle ilgili bomba gibi açıklamalar yaptı.

Adana Demirspor'da görev yaptıktan sonra teknik direktörlük kariyerine Bosna Hersek'te devam eden , Fenerbahçe'de forma giydiği dönemlere ilişkin bomba açıklamalar yaptı. Özat, "Galatasaray'ı 6-0 yendiğimiz maçta 5-2 de yenilebilirdik. Her attığımız gol oldu. Fenerbahçe'ye gittiğim dönemde Galatasaray'dan da teklif gelmişti. Ama ben çoktan anlaşmıştım. Galatasaray'ı 4-0 yendiğimiz maçın öncesinde Aziz Yıldırım beni 'la kıyaslayarak motive etmişti. Aziz başkanın böyle motive yöntemleri vardı" ifadelerini kullandı.
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