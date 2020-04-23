23 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Asamoah harekatı

Fenerbahçe'den Asamoah harekatı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.04.2020

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Sol bek arayan sarı-lacivertlilerin, Inter'de gözden düşen Kwadwo 'la ilgilendiği belirtildi. Calciomercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe yönetimi tecrübeli Ganalı sol bekle prensip anlaşmasına vardı.

Corona virüsü salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında futbol karşılaşmaları durdu ama transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Fenerbahçe ile ilgili bir iddia da İtalyan basınından geldi. Çizme'nin önde gelen spor sitelerinde Calciomercato, sarı-lacivertli kulübün İnter'in tecrübeli sol beki Kwadwo ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Fenerbahçe'den stopere çifte bomba! haberin devamı

TRANSFER 1 AY İÇİNDE BİTEBİLİR

İnter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin bir çok isme kapıyı açık bıraktığının ifade edildiği haberde, hem sol bek hem de sol açık pozisyonlarında oynayabilen 31 yaşındaki Ganalı yıldızın Türkiye'ye gitmeye yakın olduğu ve transferin bir ay içinde biteceği dile getirildi. (Fotomaç)

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