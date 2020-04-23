Fenerbahçe'de Obradovic krizi

Fenerbahçe ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladığı iddia edilen Zeljko Obradovic, “Kulüpten hiç kimse ile konuşmadım” dedi. “Önceliğim Fenebahçe’nin antrenörü olarak kalmak” ifadesini kullanan Obra’nın yönetimin ilgisiz tavırları nedeniyle son derece üzgün ve kırgın olduğu öğrenildi.

Son yıllarda Fenerbahçe'nin en başarılı ve istikrarlı şubesi olan erkek basketbolda büyük bir kriz yaşanıyor… Sarı-Lacivertli yönetimin, dünyaca ünlü antrenör Zeljko Obradovic'le yeni sözleşme konusunda anlaştığı iddia ediliyordu. Ancak gerçeğin çok farklı olduğu ortaya çıktı.

NE BAŞKAN NE DE BİR YÖNETİCİ!

Yaklaşık 3 aydır ne Başkan Ali Koç'un ne de yönetimden başka bir ismin sözleşme için Obra ile görüşmediği belirlendi. Başarılı antrenör de dünkü açıklamalarıyla bunu doğruladı.

"ÖNCELİĞİM FENER'DE KALMAK"

Obradovic, "Kontratımın uzatılması ile ilgili ne kendi ne de başka kulüpten bir kişiyle görüştüm. Bana gelen bir teklif yok. Önceliğim Fenerbahçe'nin başantrenörü olarak kalmak" dedi.

KOPMA NOKTASINA MI GELDİ?

Takvim'in haberine göre; Obra yönetimin ilgisizliği nedeniyle son derece üzgün ve kırgın… Başarılı antrenörün Fenerbahçe'den kafa olarak kopma noktasına geldiği de öne sürülüyor.

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