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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Obradovic krizi

Fenerbahçe'de Obradovic krizi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 Giriş Tarihi: 23.04.2020

ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladığı iddia edilen , “Kulüpten hiç kimse ile konuşmadım” dedi. “Önceliğim Fenebahçe’nin antrenörü olarak kalmak” ifadesini kullanan Obra’nın yönetimin ilgisiz tavırları nedeniyle son derece üzgün ve kırgın olduğu öğrenildi.

Son yıllarda 'nin en başarılı ve istikrarlı şubesi olan erkek basketbolda büyük bir kriz yaşanıyor… Sarı-Lacivertli yönetimin, dünyaca ünlü antrenör 'le yeni sözleşme konusunda anlaştığı iddia ediliyordu. Ancak gerçeğin çok farklı olduğu ortaya çıktı.

NE BAŞKAN NE DE BİR YÖNETİCİ!

Yaklaşık 3 aydır ne Başkan 'un ne de yönetimden başka bir ismin sözleşme için Obra ile görüşmediği belirlendi. Başarılı antrenör de dünkü açıklamalarıyla bunu doğruladı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'ten kontrat açıklaması!

"ÖNCELİĞİM FENER'DE KALMAK"

Obradovic, "Kontratımın uzatılması ile ilgili ne kendi ne de başka kulüpten bir kişiyle görüştüm. Bana gelen bir teklif yok. Önceliğim Fenerbahçe'nin başantrenörü olarak kalmak" dedi.

KOPMA NOKTASINA MI GELDİ?

Takvim'in haberine göre; Obra yönetimin ilgisizliği nedeniyle son derece üzgün ve kırgın… Başarılı antrenörün Fenerbahçe'den kafa olarak kopma noktasına geldiği de öne sürülüyor.

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