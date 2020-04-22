22 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Tottenham’da Vedat Muriç heyecanı

İngiliz devinde Muriç heyecanı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.04.2020

Tottenham taraftarı sosyal medyada Vedat’ı ’ya benzeterek, “Kane’in arkasında müthiş olur” dedi. İngilizler, Fenerbahçe’nin yıldızı için, “Gerçekten çok iyi futbolcu. Harika transfer olur” yorumunu da yaptı.

Bu sezon gösterdiği performansla 'un transfer gündemine giren Fenerbahçeli , İngilizler'i heyecanlandırıyor. Tottenham'lı taraftarlar, sosyal medyada çıkan iddialar üzerine Kosovalı yıldızla ilgili övgü dolu yorumlarda bulundu.

VEDAT'IN FUTBOL STİLİNİ ÖVDÜLER

Vedat Muriç'in futbol stili hakkında yorumda bulunan bir taraftar, yıldız futbolcuyu ünlü İspanyol forvet 'ya benzetti ve "Harika bir transfer olur" ifadesini kullandı.

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HEM GENÇ HEM DE AGRESİF

Takvim'in haberine göre; Kosovalı yıldızın takımın en önemli ismi olan 'e alternatif olacağını da belirten Tottenhamlı taraftarlar, "Genç ve agresif. Çok iyi bir futbolcu" diyerek övgüde bulundu.

RESMİ TEKLİF YAKINDA...

Öte yandan İngiliz gazeteleri, Tottenham Hotspur ve Fenerbahçe kulübü arasında resmi görüşmelerin henüz başlamadığını ancak resmi teklifin yakın olduğunu da okuyucularına duyurdu.

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