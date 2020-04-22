Tottenham’da Vedat Muriç heyecanı
Tottenham taraftarı sosyal medyada Vedat’ı Diego Costa’ya benzeterek, “Kane’in arkasında müthiş olur” dedi. İngilizler, Fenerbahçe’nin yıldızı için, “Gerçekten çok iyi futbolcu. Harika transfer olur” yorumunu da yaptı.
Bu sezon gösterdiği performansla Tottenham Hotspur'un transfer gündemine giren Fenerbahçeli Vedat Muriç, İngilizler'i heyecanlandırıyor. Tottenham'lı taraftarlar, sosyal medyada çıkan iddialar üzerine Kosovalı yıldızla ilgili övgü dolu yorumlarda bulundu.
VEDAT'IN FUTBOL STİLİNİ ÖVDÜLER
Vedat Muriç'in futbol stili hakkında yorumda bulunan bir taraftar, yıldız futbolcuyu ünlü İspanyol forvet Diego Costa'ya benzetti ve "Harika bir transfer olur" ifadesini kullandı.
HEM GENÇ HEM DE AGRESİF
Takvim'in haberine göre; Kosovalı yıldızın takımın en önemli ismi olan Harry Kane'e alternatif olacağını da belirten Tottenhamlı taraftarlar, "Genç ve agresif. Çok iyi bir futbolcu" diyerek övgüde bulundu.
RESMİ TEKLİF YAKINDA...
Öte yandan İngiliz gazeteleri, Tottenham Hotspur ve Fenerbahçe kulübü arasında resmi görüşmelerin henüz başlamadığını ancak resmi teklifin yakın olduğunu da okuyucularına duyurdu.
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