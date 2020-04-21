21 Nisan 2020, Salı

FENERBAHÇE

Isla ve ailesinin karantina süreci bitiyor

Isla ve ailesinin karantina süreci bitiyor
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.04.2020

'de yıldız futbolcu 'nın eşi , bir dans yarışmasına katılmak amacıyla Şili'ye gitmiş ancak yarışmanın iptal edilmesinin ardından 'ye dönmüştü. Ülkeye dönmesinin ardından 14 günlük karantinaya giren Caldirola ve kızına eşi Mauricio Isla da eşlik etmişti. Güngören'de bulunan bir KYK yurdunda bulunan Isla ailesinin cuma günü karantinadan çıkacağı öğrenildi.

'nin Şilili savunmacısı Isla, eşi ve kızı ile birlikte İstanbul Karma Öğrenci Yurdu'nda karantina sürecenin bitmesini bekliyor. Şili'ye bir müzik yarışmasına katılmak için giden ve dönüşte karantinaya giren eşi ve kızını yalnız bırakmak istemeyen Isla da ailesi ile birlikte karantinada bulunuyor. Isla'nın eşi bir haftadır karantina olduklarını cuma güne ise yurttan çıkacaklarını açıklarken, bu süre zarfında odalarında çektikleri eğlenceli video ve fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Belhanda ve Gustavo takım arkadaşı oluyor! Belhanda ve Gustavo takım arkadaşı oluyor!
Fenerbahçe'ye gitmek yanlışlıktı "Fenerbahçe'ye gitmek yanlışlıktı"
Fenerbahçe'ye transfer önerisi! Genç stoper... Fenerbahçe'ye transfer önerisi! Genç stoper...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör