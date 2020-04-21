21 Nisan 2020, Salı
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Isla ve ailesinin karantina süreci bitiyor
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola, bir dans yarışmasına katılmak amacıyla Şili'ye gitmiş ancak yarışmanın iptal edilmesinin ardından Türkiye'ye dönmüştü. Ülkeye dönmesinin ardından 14 günlük karantinaya giren Caldirola ve kızına eşi Mauricio Isla da eşlik etmişti. Güngören'de bulunan bir KYK yurdunda bulunan Isla ailesinin cuma günü karantinadan çıkacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Şilili savunmacısı Isla, eşi ve kızı ile birlikte İstanbul Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu'nda karantina sürecenin bitmesini bekliyor. Şili'ye bir müzik yarışmasına katılmak için giden ve dönüşte karantinaya giren eşi ve kızını yalnız bırakmak istemeyen Isla da ailesi ile birlikte karantinada bulunuyor. Isla'nın eşi Gala Caldirola bir haftadır karantina olduklarını cuma güne ise yurttan çıkacaklarını açıklarken, bu süre zarfında odalarında çektikleri eğlenceli video ve fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.
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