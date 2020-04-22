Fenerbahçe'nin Caner Erkin teklifi ortaya çıktı!

Sol bek arayışındaki Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek Caner Erkin’e 2+1 yıllık teklif götürdü. 31 yaşındaki yıldız, bu öneriye hayli sıcak bakıyor.

Caner Erkin'e yeniden Fenerbahçe yolu gözüktü. 2010-2016 yılları arasında tam 6 sezon sarı-lacivertli formayı giydikten sonra İnter'e transfer olan ancak İtalyan ekibinde yaz kampı geçirdikten sonra Beşiktaş'ın yolunu tutan 31 yaşındaki yıldıza 2+1 yıllık teklif iletildi. Mukavelesi bitecek sol bek Hasan Ali ile henüz görüşme yapmayan yönetimin, Caner'in menajeriyle ilk teması kurduğu öğrenildi.

TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN TEKLİF

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek tecrübeli sol bekin bonservis maliyetinin bulunmaması nedeniyle transfere sıcak bakan Fenerbahçe yönetiminin, 2+1 senelik sözleşme teklifini TL üzerinden yaptığı ifade edildi. Caner'in de iki lig, iki kupa şampiyonluğu yaşadığı Fenerbahçe'ye dönmeyi çok istediği dile getiriliyor.

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