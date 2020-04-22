22 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Bjelica'dan açıklama

Bjelica'dan açıklama
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.04.2020

tarafından Fenerbahçe'ye önerilen 'in eski hocası Nenad Bjelica'dan sarı-lacivertli kulüple ilgili açıklama geldi.

Mirsad Türkcan tarafından Fenerbahçe'ye önerilen 'in eski hocası Nenad Bjelica'dan sarı-lacivertli kulüple ilgili açıklama geldi. CEO Selahattin Baki ile görüştüğü iddia edilen Bjelica, Vecernji gazetesine verdiği demeçte; "Twitter'da birisi ismimi Fenerbahçe ile yazdı. Bu yüzden bu hikaye gelişti. Ama ortada hiçbir şey yok" diye konuştu.
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