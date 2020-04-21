Max Kruse’den indirim talebi
Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam tarafından oluşturulan 'Acil Durum Planı' kapsamında oyuncu maaşlarında indirime gitme çalışmaları hız kazandı. Bu doğrultuda harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, Max Kruse'nin mukavelesini masaya yatırdı.
İmza paraları ve bonuslarla birlikte Alman oyuncuya ödenecek toplam tutar 18 milyon euro'yu buluyor. Bu rakamın sürdürülebilir olmadığına karar veren Fenerbahçe yönetimi, oyuncudan indirim talebinde bulunacak. Fenerbahçe'ye gelmeden önce "Avrupa kupalarında mücadele eden bir takım istiyorum" diyerek Eintracht Frankfurt'un yıllık 4.8 milyon euro'luk teklifini geri çeviren Kruse'nin, yönetimin bu talebine nasıl bir cevap vereceği merak konusu. Alman yıldızın, öncelikle F.Bahçe'nin teklifini duymak istediği, önerilecek yeni sözleşmeye göre geleceğiyle ilgili kararı vereceği ifade edildi. Almanya'ya dönüş Kruse'nin B planı olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...