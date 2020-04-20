20 Nisan 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe Damien Comolli'nin yerine onu getiriyor! Teklif yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de kötü gidişat sonrası sportif direktör Damien Comolli ile yollar ayrılmış ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın da görevine son verilmişti. Bu kapsamda önümüzdeki sezon için iki koltuğu da tecrübeli isimlerle doldurmak isteyen sarı-lacivertliler, sportif direktörlük konusunda flaş bir ismi gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 15:09
ABONE OL
  • 1
  • 16
Fenerbahçe Damien Comolli'nin yerine onu getiriyor! Teklif yapıldı

Fenerbahçe takımın başına getireceği yeni teknik direktör ile ilgili kesin kararını henüz vermezken, sportif direktör arayışları da son sürat devam ediyor.

  • 2
  • 16
Fenerbahçe Damien Comolli'nin yerine onu getiriyor! Teklif yapıldı

Yaklaşık 1.5 ay önce Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra Abdullah Avcı, Erol Bulut, Zlatko Dalic, Roger Schmidt, Joachim Low, Laurent Blanc gibi bir çok isim Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Bu isimlerden bazılarıyla temas sağlanırken diğerleri ile iletişim kurulmadan vazgeçildi.

  • 3
  • 16
Fenerbahçe Damien Comolli'nin yerine onu getiriyor! Teklif yapıldı

Teknik direktör konusunda titiz bir çalışma yürüten Fenerbahçe'de Damien Comolli'yle vedalaşılmasının ardından yeni sportif direktörün kim olacağı merakla bekleniyordu.

  • 4
  • 16
Fenerbahçe Damien Comolli'nin yerine onu getiriyor! Teklif yapıldı

Comolli'nin sarı-lacivertli takımda görev aldığı süre içinde yaptığı başarısız transferler maddi anlamda da kulübü zora sokmuştu ve beklenen başarı bir türlü gelmemişti.

  • 5
  • 16
Fenerbahçe Damien Comolli'nin yerine onu getiriyor! Teklif yapıldı

600 MİLYONLUK HARCAMA YAPTI
Fransız futbol adamı, sarı-lacivertli takıma geldiği günden beri 600 milyon liralık harcama yaptı. Fenerbahçe Comolli'nin yapmış olduğu bu transferlerin çoğundan verim alınamadı.

.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör