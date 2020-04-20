Fenerbahçe Damien Comolli'nin yerine onu getiriyor! Teklif yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de kötü gidişat sonrası sportif direktör Damien Comolli ile yollar ayrılmış ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın da görevine son verilmişti. Bu kapsamda önümüzdeki sezon için iki koltuğu da tecrübeli isimlerle doldurmak isteyen sarı-lacivertliler, sportif direktörlük konusunda flaş bir ismi gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi: 20.04.2020 15:09 ABONE OL