20 Nisan 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

FIFA'dan Fenerbahçe'ye tazminat şoku! 13 milyon...

FIFA Fenerbahçe'ye şok! Tazminat...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.04.2020

'dan 'ye tazminat şoku... Fenerbahçe'nin eski oyuncusu , sarı-lacivertlilerden 4 taksidini alamadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurmuştu. Konuyla ilgili FIFA kararını verdi ve Fenerbahçe 1.7 milyon Euro (yaklaşık 13 milyon TL) ödemeye mahkum edildi.

küme düşme korkusu yaşadığı sezonun artçılarını yaşamaya devam ediyor. forması giyen , 4 taksidini alamayınca 'ya başvurmuştu.

Sabah'ta yer alan habere göre Slovak oyuncu, karara göre faizleriyle birlikte toplam 1.7 milyon Euro (yaklaşık 13 milyon TL) almaya hak kazandı.

35 yaşındaki deneyimli stoper, 2016 ile 2019 yılları arasında Fenerbahçe'nin formasını giymişti. Kısa bir süreliğine İtalyan ekibi Atalanta'ya imza atan tecrübeli defans, sezon başında Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de eski sportif direktör Comolli, teknik direktör Cocu, futbolcular Soldado ve Neustadter de FIFA'ya gitmişti.

Fenerbahçe'nin eski yıldızına flaş sözler! haberin devamı

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