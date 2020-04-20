FIFA'dan Fenerbahçe'ye tazminat şoku! 13 milyon...
FIFA'dan Fenerbahçe'ye tazminat şoku... Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Martin Skrtel, sarı-lacivertlilerden 4 taksidini alamadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurmuştu. Konuyla ilgili FIFA kararını verdi ve Fenerbahçe 1.7 milyon Euro (yaklaşık 13 milyon TL) ödemeye mahkum edildi.
Fenerbahçe küme düşme korkusu yaşadığı sezonun artçılarını yaşamaya devam ediyor. Başakşehir forması giyen Martin Skrtel, 4 taksidini alamayınca FIFA'ya başvurmuştu.
Sabah'ta yer alan habere göre Slovak oyuncu, karara göre faizleriyle birlikte toplam 1.7 milyon Euro (yaklaşık 13 milyon TL) almaya hak kazandı.
35 yaşındaki deneyimli stoper, 2016 ile 2019 yılları arasında Fenerbahçe'nin formasını giymişti. Kısa bir süreliğine İtalyan ekibi Atalanta'ya imza atan tecrübeli defans, sezon başında Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.
Fenerbahçe'de eski sportif direktör Comolli, teknik direktör Cocu, futbolcular Soldado ve Neustadter de FIFA'ya gitmişti.
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