Fenerbahçe'de Mehmet Ekici kararı verildi! Sözleşmesi...

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Mali sebeplerden ötrü kulüpler ilk başta iç transfere yönelirken, sarı-lacivertli takımda da gidecek ve kalacak isimler netleşmeye başladı. Buna göre yönetim, şu zamana kadar istenilen performansı gösterememesine rağmen Mehmet Ekici ile sözleşme uzatmayı planlıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Mehmet Ekici için son kararını verdi.... Sarı lacivertli yönetim, oyuncunun sahalara geri dönme çabasını sonuçsuz bırakmayacak.

Türkiye Gazetesi'nde konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde oldu; Her futbolcu forma için savaş vermek zorundadır ama konu Mehmet Ekici olunca durum biraz daha sıra dışı. Onun kariyeri sürekli cephede geçiyor!

Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için kadro dışı kalmayı göze alan Ekici, altı ay top oynamadıktan sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçirmişti.

Ancak aradan geçen bu zamanın bedeli üst üste yaşanan sakatlıklar oldu ve ayrılma noktasına gelen Mehmet, kadro dışı süreci yaşasa da direndi.

Yönetim oyuncunun çabasından o kadar memnun kaldı ki, sarı-lacivertliler sezon sonu sözleşmesi bitecek Ekici ile yeniden anlaşmayı planlıyor.

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