20 Nisan 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici kararı verildi! Sözleşmesi...

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici kararı verildi! Sözleşmesi...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 Giriş Tarihi: 20.04.2020

'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Mali sebeplerden ötrü kulüpler ilk başta iç transfere yönelirken, sarı-lacivertli takımda da gidecek ve kalacak isimler netleşmeye başladı. Buna göre yönetim, şu zamana kadar istenilen performansı gösterememesine rağmen ile sözleşme uzatmayı planlıyor. İşte detaylar...

, için son kararını verdi.... Sarı lacivertli yönetim, oyuncunun sahalara geri dönme çabasını sonuçsuz bırakmayacak.

Türkiye Gazetesi'nde konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde oldu; Her futbolcu forma için savaş vermek zorundadır ama konu Mehmet Ekici olunca durum biraz daha sıra dışı. Onun kariyeri sürekli cephede geçiyor!

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Fenerbahçe'ye olabilmek için kalmayı göze alan Ekici, altı ay top oynamadıktan sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçirmişti.

Ancak aradan geçen bu zamanın bedeli üst üste yaşanan sakatlıklar oldu ve ayrılma noktasına gelen Mehmet, kadro dışı süreci yaşasa da direndi.

Yönetim oyuncunun çabasından o kadar memnun kaldı ki, sarı-lacivertliler sezon sonu sözleşmesi bitecek Ekici ile yeniden anlaşmayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin eski yıldızına flaş sözler! haberin devamı

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