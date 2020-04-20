Fenerbahçe'nin eski yıldızına flaş sözler! "Ön yargılı geldi"

Fenerbahçe'de 6 yılda 7 farklı teknik adamla çalıştın. Sende iz bırakanlar hangileri?

Bu ismi verirken tereddüt dahi etmem... En rahat çalıştığım teknik direktör Advocaat… Bakış açısı şöyle; ben hocayım ve yapacağım işler bunlar. Sen tercümansın senin işin bu... Çerçevesi çok net. Çok büyük bir yanlış yapmadığın sürece başına bir şey gelmez. Gidip anlattığında anlar seni. Advocaat ile çok rahat çalışıyordum. Ne zaman evime gideceğimi, geleceğimi bilmiyordum ama beni oğlu gibi severdi. Tamamen motive çalışırdım. Biliyorum ki karşımdaki bana güveniyor ve neler verebileceğimin farkında. Advocaat ile ustalık nasıl olur bunu öğrendim. Baskı kurmadan nasıl insanlar motive tutulur, bunu net şekilde gördüm.