19 Nisan 2020, Pazar

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İddiaları doğruladı! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo gidiyor...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen aradan faydalanan takımlar, gelecek sezonun planlamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fenerbahçe'de de yıldız orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'yla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Brezilyalı futbolcunun bu süreçte transfer görüşmeleri yaptığı ve sezon sonunda sarı-lacivertli ekipten ayrılacağı söylendi. Bu transfer iddiasını Fransız gazeteci değerlendirirken, 32 yaşındaki oyuncunun yeni takımını da açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.04.2020 18:00
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İddiaları doğruladı! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo gidiyor...

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Luiz Gustavo yol ayrımına geldi.

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İddiaları doğruladı! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo gidiyor...

Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli takıma geldiğinden beri sahadaki ne yaptığını bilen tavrı ve mücadeleci yapısıyla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi konumunda bulunuyor.

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İddiaları doğruladı! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo gidiyor...

Takımı adeta sırtlayan Luiz Gustavo'nun Lyon ile transfer görüşmeleri yaptığı ve sezon sonu takımdan ayrılacağı iddiası Fenerbahçe tarafarının tepkisini toplasa da Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'ten bu iddiaları doğrular nitelikte bir haber geldi.

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İddiaları doğruladı! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo gidiyor...

TOUSSART'IN YERİNE GUSTAVO!
Fransa Lig 1 ekiplerinden Lyon'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Toussart takımdan ayrılacak.

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İddiaları doğruladı! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo gidiyor...

Lucas Tousart'ın yerine orta saha arayışında olan Lyon'un, bir dönem Marsilya forması giyen Luiz Gustavo'yu gündemine alabileceği belirtildi.

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