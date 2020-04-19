19 Nisan 2020, Pazar
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İddiaları doğruladı! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo gidiyor...
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen aradan faydalanan takımlar, gelecek sezonun planlamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fenerbahçe'de de yıldız orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'yla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Brezilyalı futbolcunun bu süreçte transfer görüşmeleri yaptığı ve sezon sonunda sarı-lacivertli ekipten ayrılacağı söylendi. Bu transfer iddiasını Fransız gazeteci değerlendirirken, 32 yaşındaki oyuncunun yeni takımını da açıkladı. İşte detaylar...
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