Gomis imzayı attı! Galatasaray...
Al Hilal, Gomis ile yeniden anlaşınca Aslan’ın Kolombiyalı yıldızından vazgeçti
Sarı-kırmızılıların yıldızı Radamel Falcao'ya kanca atan Al Hilal, golcüsü Bafetimbi Gomis ile yeniden anlaşınca Kolombiyalı oyuncudan vazgeçti. Al Hilal formasını giydiği 1.5 senede 55 maçta 39 gol-10 asistle oynayan Bafetimbi Gomis, takımına Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu zaferi yaşatırken, sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyordu. Suudi Arabistan ekibi, B planı olarak Falcao'yu takibe alırken nabız yoklamaya da başladı. Gomis'e bu esnada 2 yıllık kontrat öneren Al Hilal yönetimi, olumlu yanıt alınca 35 yaşındaki Gomis'le yola devam kararı verdi. Galatasaray ise yıllık 5 milyon Euro garanti ücret ve 1.9 milyon Euro'luk bonusları olan Falcao'dan indirim talep edecek.
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