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FENERBAHÇE

Giampaolo F.Bahçe ile görüştü ama...

Giampaolo F.Bahçe ile görüştü ama...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

İtalyan teknik adamın menajeri, “Giampaolo Türkler ile görüştü ama henüz anlaşma yok” dedi.

İtalyan Gazetesi, Milan'ın gözünün Marco Giampaolo'da olduğunu yazdı. Sözleşmesi erken feshedildiği için 4 milyon euro tazminat ile karşı karşıya kalan İtalyan ekibi gözünü Fenerbahçe'nin, Giampaolo'ya Resmi teklif yapmasına çevirdi. Gazetede yer alan iddiaya göre Milan'lı yöneticiler, 52 yaşındaki teknik direktörün menajeriyle bir görüşme yaparak, Fenerbahçe iddialarını sordu. İtalyan teknik adamın menajeri, Fenerbahçe ile görüşüp görüşmediklerini soran Milan'lı idarecilere, "Türkler, Giampaolo'yu istiyor. Bireysel görüştüler. Ama ben konuşmadım. Gelen somut bir teklif de yok. Gelişme olursa sizi bilgilendiririm" yanıtını verdi.

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