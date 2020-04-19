F.Bahçe yeni hocasını buldu! Erol Bulut derken...

Fenerbahçe Yönetimi, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için kolları sıvadı. Sarı lacivertli ekip Mircea Lucescu’nun oğlu Razvan ile temaslarını sıklaştırdı.

Teknik direktörlük koltuğunu henüz dolduramayan F.Bahçe'de listedeki isimler üzerinden çalışmalar sürüyor. Suudi Arabistan'da Al Hilal kulübünü çalıştıran Razvan Lucescu, üst sıralardaki isim olarak dikkat çekiyor. Daha önce Yunanistan temsilcisi PAOK'u çalıştıran Rumen teknik adam, babası Mircea Lucescu sayesinde Türkiye'yi ve Süper Lig'i yakından takip ediyor. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Razvan Lucescu'yu takımın başına getirip alışma sürecini de en aza indirmenin peşinde. Öte yandan yeni sezon ile birlikte Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğü de resmiyet kazanacak. Takımın 'ağabeyi' olarak herkese yardımcı olan deneyimli isim, yeni sezonda formayı çıkarıp takım elbise giymeye hazırlanıyor.

DİĞER