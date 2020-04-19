19 Nisan 2020, Pazar

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Mathieu Valbuena'dan acı itiraf! "Fenerbahçe'den ağlayarak ayrıldım"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 2 sezon top koşturan Fransız oyuncu Mathieu Valbuena, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kariyerini Komşu ekibi Olimpiakos'ta sürdüren 35 yaşındaki yıldız, "Fenerbahçe'den ağlayarak ayrıldım" ifadelerini kullandı. İşte açıklamaların tamamı...

Giriş Tarihi: 19.04.2020 11:00
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Mathieu Valbuena'dan acı itiraf! Fenerbahçe'den ağlayarak ayrıldım

Fenerbahçe'de oynadığı süre zarfı boyunca taraftarların gönlünden taht kuran Valbuena'dan flaş açıklamlar... Şu anda Yunanistan temsilcisi Olimpiakos'ta forma giyen Fransız yıldız, kendisine ve Fenerbahçe'ye dair önemli bilgiler paylaştı. İşte Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan o röportaj...

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Mathieu Valbuena'dan acı itiraf! Fenerbahçe'den ağlayarak ayrıldım

F.Bahçe taraftarının kendisine gösterdiği sevgiden çok etkilendiğini belirten Valbuena, "İki yıl gibi kısa bir süre oynamama rağmen Fenerbahçe benim için en özel kulüplerden biri oldu. Gözyaşlarıyla ayrıldım oradan. Maçlarını takip ediyorum. G.Saray derbisini de izledim" dedi.

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Mathieu Valbuena'dan acı itiraf! Fenerbahçe'den ağlayarak ayrıldım

1- Karantina günleriniz nasıl geçiyor?

Evdeyim. Bu aralar kızım yanımda. Kızım olunca bana çok iş düştü. Ödevlerini yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Fit kalmak için bir yandan antrenmanlara devam ediyorum. Evde dursam bile zaman hızlı geçiyor.

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Mathieu Valbuena'dan acı itiraf! Fenerbahçe'den ağlayarak ayr��ldım

2- Kızınız sizi yoruyor mu bu süreçte?

Babası gibi çok hareketli; o yüzden yoruyor (gülümsüyor).

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Mathieu Valbuena'dan acı itiraf! Fenerbahçe'den ağlayarak ayrıldım

3- İdmanlar online mı?

Bir program verildi. Ona uymaya çalışıyorum elimden geldiğince. Toplu olarak antrenman yapmıyoruz. Zaten maçlardan önce takım toplandığında antrenman yapacağız. Evde çalışmak için kulüpten malzemeler aldık.

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