19 Nisan 2020, Pazar
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Mathieu Valbuena'dan acı itiraf! "Fenerbahçe'den ağlayarak ayrıldım"
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 2 sezon top koşturan Fransız oyuncu Mathieu Valbuena, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kariyerini Komşu ekibi Olimpiakos'ta sürdüren 35 yaşındaki yıldız, "Fenerbahçe'den ağlayarak ayrıldım" ifadelerini kullandı. İşte açıklamaların tamamı...
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