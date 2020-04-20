20 Nisan 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe’ye gidebilirim

Fenerbahçe’ye gidebilirim
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.04.2020

öncesi kadrosunu kaliteli bir sol bekle takviye etmek isteyen F.Bahçe’de ismi bir süredir gündemde. Sarı-lacivertli kulübün, 34 yaşındaki Fransız yıldıza 1+1 yıllık teklifte bulunduğu iddia edilirken; Clichy'nin de yakın çevresine F.Bahçe'ye gidebileceğini söylediği bildirildi.

öncesi kadrosunu kaliteli bir sol bekle takviye etmek isteyen F.Bahçe'de ismi bir süredir gündemde. Sarı-lacivertli kulübün, 34 yaşındaki Fransız yıldıza 1+1 yıllık teklifte bulunduğu iddia edilirken; Clichy'nin de yakın çevresine F.Bahçe'ye gidebileceğini söylediği bildirildi. Fransız yıldızın, "Kariyerimi İstanbul'da noktalayacağım" dediği ileri sürüldü.
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