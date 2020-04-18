Semih Şentürk Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Taraftarlara mesaj gönderdi
2002-2014 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve sonradan oyuna girerek attığı gollerle 'Nöbetçi golcü' lakabını alan eski futbolcu Semih Şentürk, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski futbolcu "Seni Fenerbahçe'de görebilecek miyiz?" sorusuna "İnşallah, beklemedeyiz" yanıtını verdi.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Fenerbahçe antrenman kıyafetleriyle yaptığı antrenmanın görüntülerini paylaşarak "Yeni sezona hazırlık" notunu düşen Semih Şentürk, akıllarda soru işareti bırakarak sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı.
Fenerbahçe'nin eski golcüsü, Ajansspor canlı yayınında bir başka eski Fenerbahçeli futbolcu Gürhan Gürsoy ile birlikte açıklamalarda bulundu.
Şentürk, kendisine sorulan "Seni Fenerbahçe'de görebilecek miyiz, bir gelişme var mı?" sorusuna "İnşallah, beklemedeyiz" yanıtını vererek sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...