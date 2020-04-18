18 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Semih Şentürk Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Taraftarlara mesaj gönderdi

Semih Şentürk F.Bahçe'ye geri mi dönüyor? Taraftarlara mesaj gönderdi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

2002-2014 yılları arasında forması giyen ve sonradan oyuna girerek attığı gollerle 'Nöbetçi golcü' lakabını alan eski futbolcu , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski futbolcu "Seni Fenerbahçe'de görebilecek miyiz?" sorusuna "İnşallah, beklemedeyiz" yanıtını verdi.

Geçtiğimiz günlerde hesabından antrenman kıyafetleriyle yaptığı antrenmanın görüntülerini paylaşarak "Yeni sezona hazırlık" notunu düşen , akıllarda soru işareti bırakarak sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü, Ajansspor canlı yayınında bir başka eski Fenerbahçeli futbolcu Gürhan Gürsoy ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Şentürk, kendisine sorulan "Seni Fenerbahçe'de görebilecek miyiz, bir gelişme var mı?" sorusuna "İnşallah, beklemedeyiz" yanıtını vererek sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

Semih'ten F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım! haberin devamı

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