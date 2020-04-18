Semih Şentürk Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Taraftarlara mesaj gönderdi

2002-2014 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve sonradan oyuna girerek attığı gollerle 'Nöbetçi golcü' lakabını alan eski futbolcu Semih Şentürk, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski futbolcu "Seni Fenerbahçe'de görebilecek miyiz?" sorusuna "İnşallah, beklemedeyiz" yanıtını verdi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Fenerbahçe antrenman kıyafetleriyle yaptığı antrenmanın görüntülerini paylaşarak "Yeni sezona hazırlık" notunu düşen Semih Şentürk, akıllarda soru işareti bırakarak sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü, Ajansspor canlı yayınında bir başka eski Fenerbahçeli futbolcu Gürhan Gürsoy ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Şentürk, kendisine sorulan "Seni Fenerbahçe'de görebilecek miyiz, bir gelişme var mı?" sorusuna "İnşallah, beklemedeyiz" yanıtını vererek sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

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