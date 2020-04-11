Semih Şentürk'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Geri mi dönüyor?
2002-2014 yılları arasında Fenerbahçe formasını terleten ve sonradan oyuna girip attığı goller nedeniyle 'nöbetçi golcü' lakabıyla anılan eski futbolcu Semih Şentürk'ten flaş bir paylaşım geldi. Şentürk, Fenerbahçe eşofmanıyla çalışma yaptığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak altına 'Yeni sezona hazırlık' notunu düştü.
Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan ve 'Nöbetçi golcü' lakabını alan Semih Şentürk'ten taraftarı heyecanlandıran paylaşımlar geldi. Eski futbolcu Sosyal medya hesabı üzerinden antrenman görüntülerini yayınladı.
GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Paylaşımda Nöbetçi golcü lakaplı Semih Şentürk'ün üzerinde Fenerbahçe ürünleri ve sarı lacivert kalp işaretleriyle birlikte yeni sezona hazırlık yazması akıllarda soru işaretleri bıraktı.
"KULÜPTE GÖREV ALMA İHTİMALİ VAR"
Yeni sezona yeni yapılanmayla girecek olan Fenerbahçe'de Semih Şentürk'ün bu paylaşımı sarı lacivertli kulüpte görev alabileceği ihtimalini doğurdu.
10 sezon Fenerbahçe'de oynayan Semih Şentürk lig, kupa ve süper kupa olmak üzere 9 şampiyonluk yaşadı.
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