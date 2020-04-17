17 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Örnek alma kabini

Örnek alma kabini
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Fenerbahçe, Kırklareli'ne koronavirüs için örnek alma kabini gönderdi. Biyolojik Örnek Alma ve Entübasyon kabini Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kuruldu. Vali Osman Bilgin, Fenerbahçe Kulübü ve başkan 'a teşekkür etti.

Fenerbahçe, Kırklareli'ne koronavirüs için örnek alma kabini gönderdi. Biyolojik Örnek Alma ve Entübasyon kabini Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kuruldu. Vali Osman Bilgin, Fenerbahçe Kulübü ve başkan 'a teşekkür etti.
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