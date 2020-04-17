17 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

İtalyanlar açıkladı! Callejon ve Fenerbahçe...

İtalyanlar açıkladı! Callejon ve Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

İtalyan basını, yaz dönemi için çalışmalarına start veren 'nin sezon sonunda ile sözleşmesi bitecek olan ve sarı-lacivertlilerin transferi için girişimde bulunduğu iddia edildiği 'un transferini maddi sıkıntılar nedeniyle bitiremeyeceğini yazdı.

'nin, gelecek sezon için kadrosuna katmak için girişimler yürüttüğü iddia edilen oyuncusu için İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin bu transferi ekonomik sıkıntılar nedeniyle bitiremeyeceğini yazdı.

Önümüzdeki sezon Napoli ile sözleşmesi bitecek olan İspanyol kanat oyuncusu Jose Callejon için devrede olduğu öne sürülen Fenerbahçe için, İtalyan basını bugün yeni bir iddia ortaya attı. Oyuncunun transferinde geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye ciddi bir rakip çıktığını ve 33 yaşındaki oyuncu için ile Sevilla'nın da devrede olduğunu yazan Çizme basını, bugün de sarı-lacivertlilerin bütçe sıkıntısı nedeniyle bu transferde başarılı olmayacağını belirtti. İtalyanlar, nedeniyle Fenerbahçe'nin sıkıntılı günler geçirdiğini ve Callejon için yıllık 3 milyon Euro bandına yakın bir ücret teklif edemeyeceği için transferde başarılı olmayacağını iddia etti.

2013-2014 sezonunda 'den Napoli'ye olan Jose Callejon, 7 sezondur 'da forma giyiyor. Sağ ve sol kanatta mücadele eden 33 yaşındaki oyuncu bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

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