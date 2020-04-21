21 Nisan 2020, Salı

FENERBAHÇE

Van Persie'den transfer itirafı! "Acımasız davrandı"

Van Persie'den transfer itirafı! Acımasız davrandı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 Giriş Tarihi: 21.04.2020

'nin eski yıldızı Robin 'dan ayrılıp sarı-lacivertli kulübe geliş sürecini anlattı. O dönem ki hocası Louis  Gaal yüzünden İngiliz devinden ayrıldığını belirten Hollandalı yıldız, deneyimli teknik adam hakkında sert ifadeler kullandı.

'nın efsane futbolcularından Robin Persie, 2015 yılında 'dan 'ye olma sürecini anlattı. geliş sürecini anlattı. Geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla futbola veda eden yıldız isim, İngiliz devinden ayrılmasında Louis 'in başrol oynadığını söyledi.

Goal.com'da yer alan habere göre Van Persie, deneyimli hocanın kendisini takımdan nasıl gönderdiğini şu şekilde dile getirdi:

"Van Gaal ile bir görüşmemiz oldu. Bana, 'Robin, yollarımız ayrılacak. Ben teknik direktörüm, sen de oyuncusun. Gitme vaktin geldi' dedi. Ona hala kontratım olduğunu hatırlattım. O da bana 'Umrumda değil' yanıtını verdi."

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"BU KADAR ACIMASIZ OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM"

"Acımasızdı. Kulüpteki kariyerimin sonuna doğru bir şeyler olacağını hissetmiştim ama bu kadar acımasız olacağını düşünmemiştim. Böyle bir tavır görünce aklınızdan bir sürü şey geçiyor. Kontratım sürüyordu, ailem mutluydu. 'deki 11. yılımdı. Orada yaşamayı seviyorduk. Çocuklarımın okulu ve arkadaşları vardı. Bir anda her şey gözümün önüne geldi. Böyle bir şeye nasıl reaksiyon gösterirsiniz ki?"

Bir antrenman maçında Van Gaal'in kendisini oynatmaması üzerine gösterdiği tavırdan dolayı yaşadığı pişmanlığı anlatan Van Persie şu şekilde devam etti:

"Bana verdiği bu mesaja nasıl karşılık vereceğimi düşündüm. Zordu, acımasızdı ve çok açıktı. 11'e 11 maç yapılıyordu. Bana ise bir top verdiler ve onla oyalanmamı istediler."

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