Berke Özer için karar verildi! Gelecek sezon...

Fenerbahçe'de sezon başında Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan Berke Özer, sarı-lacivertli takıma geri dönmeye hazırlanıyor. Altay Bayındır'ın sezon sonunda ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki kalecinin takımdan ayrılması durumunda kaleyi Berke'ye emanet edecek.

Altınordu altyapısından yetişen ve 17 yaşında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edildikten sonra, pişmesi için Türk iş insanı Oktay Ercan'ın sahibi olduğu Belçika 2. Lig takımlarından KVC Westerlo'ya kiraya verilen Berke Özer yuvaya dönüyor. Fenerbançe'de 8 yıl başarıyla idari menajerlik yaptıktan sonra bu görevi Westerlo'da da sürdüren Hasan Çetinkaya'dan Berke'nin gelişimiyle ilgili olumlu bilgiler alan kaleci antrenörü Volkan Demirel, yönetime "Berke Özer geri gelsin" yönünde talepte bulununca genç kalecinin dönüşü beklenmeye başlandı.

İKİSİ DE MİLLİ TAKIMLARIN KALESİNDE

Westerlo'ya giderek hem yurt dışı deneyimi hem de daha çok oynayarak tecrübe kazanan Berke Özer, bu kez Fenerbahçe'ye çok daha iddialı dönecek. Hürriyet'in haberine göre Berke'nin gelmesiyle Fenerbahçe'nin kalesi 22 yaşındaki Altay Bayındır'la 19 yaşındaki Berke Özer arasında bir rekabetin yaşanmasına, bunun da sarı lacivertli takıma başarı olarak yansımasına kesin gözle bakılıyor. Biri U21 diğeri U19 Milli Takım'ının kalesini koruyan iki genç yeteneğin, gelecekte A Milli Takım'da da bu rekabeti sürdürmeleri bekleniyor. Berke bu sezon Westerlo'da 22 maç oynarken, menisküs yırtığı nedeniyle 7 maç kaçırmıştı.

HARUN'UN DURUMU ALTAY'A BAĞLI

Sarı lacivertlilerde Bursaspor'dan transfer edildikten sonda kaleyi bir yıl Volkan Demirel'le paylaşan, bu sezon Altay'ın arkasında yedek bekleyen Harun Tekin'in ise durumu belirsiz. B.Münih'ten sonra Ajax'ın da ilgilendiği Altay'ın Avrupa'ya transferi gerçekleşirse 'Berke kaleye, Harun kulübeye' formülünün uygulanacağı ancak Altay takımda kalırsa, şans bulması mucizelere kalacak olan Harun'un satılacağı gelen bilgiler arasında. 30 yaşını tamamlamak üzere olan Harun'un da 3. kaleci olmaya sıcak bakmayacağı tahmin ediliyor.

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