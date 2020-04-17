Fenerbahçe'de ayrılık sinyalleri! Luiz Gustavo Fransa'ya dönecek mi?
Süper Lig'in en etkili orta sahaları arasında yer alan Luiz Gustavo hakkında Fransa basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Luiz Gustavo'nun sezon sonunda Fransa'ya dönebileceği iddiası gündeme bomba gibi oturdu!
Sezon başında Fenerbahçe'ye Fransa Ligi'nin köklü takımlarından Marsilya'dan transfer edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Footmarseille isimli sitenin iddiasına göre, Luiz Gustavo sezon sonu Fransa'ya dönmeye hazırlanıyor. Luiz Gustavo'nun O. Lyon kulübüyle görüşme halinde olduğu anlaşma durumunda Fransa'ya döneceği iddiası sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepki topladı.
BU SEZON FENERBAHÇE'Yİ GUSTAVO SIRTLADI
Sezon başında transfer edilen deneyimli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo bu sezon adeta Fenerbahçe'yi sırtladı. Bonservisine 6 milyon Euro ödenen 32 yaşındaki futbolcu, 22 maçta 2 gol, 1 asist üretti. Gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelmeyi başardı.
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