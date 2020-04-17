17 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de ayrılık sinyalleri! Luiz Gustavo Fransa'ya dönecek mi?

Luiz Gustavo Fransa'ya dönecek mi?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

'in en etkili orta sahaları arasında yer alan hakkında basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Luiz Gustavo'nun sezon sonunda Fransa'ya dönebileceği iddiası gündeme bomba gibi oturdu!

Sezon başında 'ye Ligi'nin köklü takımlarından Marsilya'dan edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Footmarseille isimli sitenin iddiasına göre, Luiz Gustavo sezon sonu Fransa'ya dönmeye hazırlanıyor. Luiz Gustavo'nun O. kulübüyle görüşme halinde olduğu anlaşma durumunda Fransa'ya döneceği iddiası sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepki topladı.

BU SEZON FENERBAHÇE'Yİ GUSTAVO SIRTLADI

Sezon başında transfer edilen deneyimli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo bu sezon adeta Fenerbahçe'yi sırtladı. Bonservisine 6 milyon Euro ödenen 32 yaşındaki futbolcu, 22 maçta 2 gol, 1 asist üretti. Gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelmeyi başardı.

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