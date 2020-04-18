18 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Giuliano’ya virüs engeli

Giuliano’ya virüs engeli
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano'nun planını ise Koronavirüs virüs bozdu. Al Mowaten gazetesinin Brezilya basınına dayandırdığı habere göre, Corinthians finansal kriz sebebiyle Giuliano'yu transfer etmekten vazgeçti. 2018 yılında Fenerbahçe'den Al-Nasr'a transfer olan Giuliano geçen sezon hem lig hem de zaferi yaşamıştı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano'nun planını ise corona virüsü virüs bozdu. Al Mowaten gazetesinin Brezilya basınına dayandırdığı habere göre, Corinthians finansal kriz sebebiyle Giuliano'yu transfer etmekten vazgeçti. 2018 yılında Fenerbahçe'den Al-Nasr'a transfer olan Giuliano geçen sezon hem lig hem de zaferi yaşamıştı.
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