17 Nisan 2020, Cuma
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Fenerbahçe'de flaş Marc Wilmots gelişmesi! Canlı yayında açıkladı
A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Gün Ortası programına canlı bağlanarak Fenerbahçe'deki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımdaki teknik direktör çalışmalarına da değinen Uluç, adı Fenerbahçe ile anılan Marc Wilmots'un Belçika basınında Fenerbahçe'ye gideceği yönünde çıkan haberleri 51 yaşındaki teknik adamın servis ettiğini söyledi.
17.04.2020
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