17 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Hüseyin Eroğlu sözleşme yenilemedi! Fenerbahçe...

Hüseyin Eroğlu sözleşme yenilemedi! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

1. Lig ekiplerinden 'nun teknik direktörü , İzmir ekibinde 2 şampiyonluk yaşamıştı. Takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek Eroğlu'nun adı son dönemlerde ile anılıyordu. Tecrübeli teknik adam, takımıyla olan sözleşmesini yenilemedi ve bu gelişme Fenerbahçe'ye gidecek şeklinde yorumlandı.

1. Lig ekiplerinden 'da 'nun kulüpteki geleceği tartışılmaya başladı. Kırmızı-lacivertli takımda başarılı bir grafik çizen 47 yaşındaki teknik adamın son durumu merak ediliyor.

FENERBAHÇE'YE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI!

Son dönemde ismi ile anılan ve verdiği röportajlarda sarı-lacivertli kulübe yeşil ışık yakan Hüseyin Eroğlu'nun yeni sezonda İzmir temsilcisinin başında olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.



2012 yılından bu yana Altınordu'yu çalıştıran deneyimli teknik adamın son olarak 2017'de imzaladığı 3 yıllık sözleşme bu sezon sona erecek. Eroğlu'nun kulüple henüz mukavele yenilememesi kafalarda soru işareti bırakıyor. Başarılı teknik direktörün takımıyla sözleşme yenilememesi Fenerbahçe'yi beklediği iddialarını beraberinde getirdi.

'TÜRKİYE'NİN FERGUSON'U OLACAK'

3. Lig'de devraldığı Altınordu'yu üst üste iki şampiyonluk kazanarak 2014'te 1. Lig'e taşıyan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son 6 sezondur da 1. Lig'de kırmızı-lacivertli takımı yönetiyor. Hüseyin Eroğlu için daha önce, "'nin 'u olacak" diyen Altınordu Başkanı , 47 yaşındaki çalıştırıcı ile uzun yıllar birlikte olmayı planladıklarını dile getirmişti. Başkan Özkan ve Eroğlu'nun sezon sonunda masaya oturup karar vermesi bekleniyor. Pro Lisans sahibi Hüseyin Eroğlu, 'de görev almayı hedefliyor.

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