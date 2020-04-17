Hüseyin Eroğlu sözleşme yenilemedi! Fenerbahçe...

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, İzmir ekibinde 2 şampiyonluk yaşamıştı. Takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek Eroğlu'nun adı son dönemlerde Fenerbahçe ile anılıyordu. Tecrübeli teknik adam, takımıyla olan sözleşmesini yenilemedi ve bu gelişme Fenerbahçe'ye gidecek şeklinde yorumlandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun kulüpteki geleceği tartışılmaya başladı. Kırmızı-lacivertli takımda başarılı bir grafik çizen 47 yaşındaki teknik adamın son durumu merak ediliyor.

FENERBAHÇE'YE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI!

Son dönemde ismi Fenerbahçe ile anılan ve verdiği röportajlarda sarı-lacivertli kulübe yeşil ışık yakan Hüseyin Eroğlu'nun yeni sezonda İzmir temsilcisinin başında olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.







2012 yılından bu yana Altınordu'yu çalıştıran deneyimli teknik adamın son olarak 2017'de imzaladığı 3 yıllık sözleşme bu sezon sona erecek. Eroğlu'nun kulüple henüz mukavele yenilememesi kafalarda soru işareti bırakıyor. Başarılı teknik direktörün takımıyla sözleşme yenilememesi Fenerbahçe'yi beklediği iddialarını beraberinde getirdi.

'TÜRKİYE'NİN FERGUSON'U OLACAK'

3. Lig'de devraldığı Altınordu'yu üst üste iki şampiyonluk kazanarak 2014'te 1. Lig'e taşıyan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son 6 sezondur da 1. Lig'de kırmızı-lacivertli takımı yönetiyor. Hüseyin Eroğlu için daha önce, "Türkiye'nin Alex Ferguson'u olacak" diyen Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 47 yaşındaki çalıştırıcı ile uzun yıllar birlikte olmayı planladıklarını dile getirmişti. Başkan Özkan ve Eroğlu'nun sezon sonunda masaya oturup karar vermesi bekleniyor. Pro Lisans sahibi Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'de görev almayı hedefliyor.

DİĞER