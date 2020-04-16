16 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Yobo: Fenerbahçe’de doyuma ulaştım

Yobo: Fenerbahçe’de doyuma ulaştım
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.04.2020

, kariyerinde Fenerbahçe ve Everton'un yerinin ayrı olduğunu söyledi.

Joseph Yobo, kariyerinde Fenerbahçe ve Everton'un yerinin ayrı olduğunu söyledi. Sarı- lacivertli taraftarların 'Yobo dayı' olarak çağırdığı stoper, Gana basınına yaptığı açıklamada, "Everton'u seviyordum. Ama kariyerimin sonunda göstereceğim bir kupa olmasını istiyordum. Fenerbahçe bana bu doyumu verdi. Onlarla ligi ve iki şampiyonluğunu kazandım. Bu yüzden bu iki kulübe olan sevgim çok yoğun" diye konuştu.
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