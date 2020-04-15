Beklentilerin uzağında kalmıştı! Fenerbahçe'de Zanka kiralık gönderilecek
Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı ve istenilen performansı gösteremediği gerekçesiyle devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiraladığı Danimarkalı stoper Zanka, gelecek sezon yine kiralık olarak gönderilecek.
Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Championship ekibi Huddersfield'dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği ancak yaptığı peş peşe hataların ardından o dönemki teknik direktör Ersun Yanal'ın isteğiyle ara transferde Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Mathias Zanka Jorgensen Almanya'da da tutunamadı.
Hürriyet'te yer alan habere göre; sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek olan ve sarı lacivertlilerle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Gambiya asıllı Danimarkalı futbolcunun gelecek sezon da kiralanması için çalışmalara başlandığı öğrenildi.
İngiltere'de Sheffield United'da yöneticilik yapan Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ve dönemin sportif direktörü Damien Comolli'nin birlikte gerçekleştirdiği transferle Türkiye defterini açan Zanka, Süper Lig'de 19 maçta forma giymiş ve 2 gol atmıştı.
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