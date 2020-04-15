15 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Beklentilerin uzağında kalmıştı! Fenerbahçe'de Zanka kiralık gönderilecek

Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalmıştı! Kiralık gönderilecek
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 Giriş Tarihi: 15.04.2020

'nin yaz sezonunda kadrosuna kattığı ve istenilen performansı gösteremediği gerekçesiyle devre arasında 'a kiraladığı Danimarkalı stoper Zanka, gelecek sezon yine kiralık olarak gönderilecek.

'nin sezon başında İngiltere Championship ekibi Huddersfield'dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle ettiği ancak yaptığı peş peşe hataların ardından o dönemki teknik direktör 'ın isteğiyle ara transferde 'a kiralanan Mathias Zanka Jorgensen Almanya'da da tutunamadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek olan ve sarı lacivertlilerle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Gambiya asıllı Danimarkalı futbolcunun gelecek sezon da kiralanması için çalışmalara başlandığı öğrenildi.

İngiltere'de Sheffield United'da yöneticilik yapan Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ve dönemin sportif direktörü Damien Comolli'nin birlikte gerçekleştirdiği transferle defterini açan Zanka, 'de 19 maçta forma giymiş ve 2 gol atmıştı.

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