15 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Francesco üç yıldızla gelecek

Francesco üç yıldızla gelecek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

Belçikalılar, “Wilmots” dese de İtalyan ’ten çarpıcı bir açıklama geldi: Francesco, F.Bahçe’ye Roma’dan üç eski oyuncusuyla gidecek.

Sarı-lacivertli kulüpte şu anda iki büyük gündem maddesi var. İlki koronavirüs sebebiyle kulübün mali döngüsünün sağlanması ikincisi ise yeni hocanın kim olacağı. İlki için yönetim kısa, orta ve uzun vadeli çözümler ararken ikincisi için ise Avrupa'dan farklı iddialar geliyor. Belçika basını, eski Milli Takım teknik direktörleri Marc Wilmots'un Fenerbahçe ile anlaştığını duyururken İtalyanlardan ise bambaşka bir iddia geldi.

OYUNCULARINI ARADI

İtalyanların popüler radyo istasyonlarından , Fenerbahçe'nin Roma'nın eski teknik direktörü ile el sıkıştığını hatta tarafların oyuncu transferlerini dahi görüştüklerini iddia etti. Haberde Di Francesco'nun Roma'dan eski öğrencileri Javier Pastore, Steven Nzonzi ve Maxime Gonalons ile temas kurduğu belirtildi. Francesco'nun 3 yıldızını kendisiyle birlikte İstanbul'a götüreceği iddia edildi.

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HEDEF SANCISIZ DÖNÜŞÜM

Eusebio Di Francesco, Fenerbahçe'nin yeni hocası olursa birlikte çalışma alışkanlığı olduğu oyuncularını da yanına alacak. İtalyan çalıştırıcı, üç tecrübeli orta saha oyuncusuyla kafasındaki futbol anlayışını ve sistemini takıma daha çabuk yansıtabilecek.

STEVEN NZONZI

Ülkesi: Fransa Yaş: 31 Boy: 1.96 Mevki: Ön libero kulüpler: Sevilla, Stoke City, Blackburn, Roma, Amiens, Galatasaray Rennes Maç: 452 Gol: 22 Asist: 23 2022.

JAVIER PASTORE

Ülkesi: Arjantin Yaş: 30 Boy: 1.87 Mevki: 10 numara : Roma Oynadığı kulüpler: PSG, Palermo Huracan, Roma Maç: 412 Gol: 73 Asist: 86 Sözleşme: Haziran 2023.

MAXIME GONALONS

Ülkesi: Fransa Yaş: 31 Boy: 1.87 Mevki: Ön libero Ayak: Sağ Kulübü: Roma Oynadığı kulüpler: Lyon, Granada, Roma, Sevilla Maç: 394 Gol: 15 Asist: 15 Sözleşme: Haziran 2021.

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