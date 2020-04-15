15 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Dirar: Çok gururluyum

Dirar: Çok gururluyum
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

Sarı-lacivertli kulübün Faslı oyuncusu Nabil Dirar, ülke basınına konuştu.

Sarı-lacivertli kulübün Faslı oyuncusu Nabil Dirar, ülke basınına konuştu. Tecrübeli futbolcu "Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe. Ben de kariyerimi burada sürdürdüğüm için gurur doluyum" ifadelerini kullandı. Dirar futbolu özlediğini de ifade etti.

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