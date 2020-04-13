13 Nisan 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Blanc'ın ilk tercihi Premier Lig

Blanc'ın ilk tercihi Premier Lig
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.04.2020

Fenerbahçe'nin takımın başına getirmek istediği Fransız teknik direktör 'ın Türkiye'de çalışmaya çok sıcak bakmadığı iddia edildi.

ESPN'nin haberine göre54 yaşındaki hocanın önceliğinin İngiltere veya Serie A'da üst düzey bir takımı çalıştırmak olduğu belirtildi. Son olarak 2015/2016 sezonunda PSG'yi çalıştıran Blanc için Fenerbahçe'nin bir süredir temaslarda bulunduğu ifade ediliyordu.

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