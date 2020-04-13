Blanc'ın ilk tercihi Premier Lig

Fenerbahçe'nin takımın başına getirmek istediği Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın Türkiye'de çalışmaya çok sıcak bakmadığı iddia edildi.

ESPN'nin haberine göre54 yaşındaki hocanın önceliğinin İngiltere Premier Lig veya İtalya Serie A'da üst düzey bir takımı çalıştırmak olduğu belirtildi. Son olarak 2015/2016 sezonunda PSG'yi çalıştıran Blanc için Fenerbahçe'nin bir süredir temaslarda bulunduğu ifade ediliyordu.

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