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Canlı yayında açıkladı! "Gökhan Gönül ve Caner Erkin Fenerbahçe'ye dönmek istiyor"

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Spor Gündemi programında Fenerbahçe'nin corona virüsü arasının nasıl geçtiğini değerlendirdi. Sarı-lacivertli takımdaki transfer gelişmelerine de değinen Uluç, Beşiktaş ile sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye dönmek istediklerini söyledi.
12.04.2020
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