12 Nisan 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Marc Wilmots iddiası

Fenerbahçe'de Wilmots iddiası
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.04.2020

ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren 'ye Belçikalı aday... Sarı-lacivertli kulübün, tecrübeli teknik direktör 'a teklif yaptığı ileri sürüldü. 51 yaşındaki Wilmots en son ’ı çalıştırdı.

Teknik direktör arayan 'de gündeme gelen son isim . Sarı-lacivertli ekibin, Belçikalı teknik adama teklif yaptığı iddia edildi. Başkan 'un 51 yaşındaki deneyimli isim ile görüntülü görüşme yaptığı belirtiliyor. Uzun yıllar A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Wilmots, son olarak 'nda görev yaptı. Aralık ayında ayrılan tecrübeli isim şu anda boşta bulunuyor.

EN GOLCÜ FUTBOLCU
Futbolculuğu döneminde (1987- 2003) ünlü bir isim olan, Standard Liege, ve Bordeaux formaları giyen Wilmots, 4 'nda oynadı. Belçika'nın dünya kupalarındaki en golcü futbolcusu unvanına sahip olan Wilmots, 7 senelik Belçika Teknik Direktörlüğü dışında Fildişi Sahili'nde kısa süreli görev aldı. Birçok isimle temas kuran Fenerbahçe'de Wilmots'un da bir alternatif olduğu belirtiliyor.

İşte F.Bahçe'nin Gökhan ve Caner planı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'ye Asamoah müjdesi! Fenerbahçe'ye Asamoah müjdesi!
Semih'ten F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Geri mi dönüyor? Semih'ten F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Geri mi dönüyor?
Baroni: 'Ağlama' hareketi şakaydı Baroni: 'Ağlama' hareketi şakaydı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör