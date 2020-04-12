13 Nisan 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Willian'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama!

Willian'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran açıklama!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.04.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı iddia edilen Chelsea'li yıldız Willian, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. İngiliz ekibinden ayrılacağını açıklayan yıldız futbolcu, herhangi bir kulüple görüşme yapabileceğini belirtti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Brezilyalı oyuncusu Willian, 7 yıllık Chelsea kariyerinin sezon sonunda biteceğini açıkladı.

Fox Sport'a konuşan Willian, "Chelsea'da harika işler yaptım. Özellikle taraftarların desteğiyle hep özel hissettim. Kontratımın biteceğini herkes biliyor ancak uzatmamızın zor göründüğünü söyleyebilirim" ifadeleriyle Maviler'den ayrılacağının sinyalini verdi.

KONTRAT İSTEĞİ KABUL GÖRMEDİ

Chelsea'nin kendisine 2 yıllık bir anlaşma teklif ettiğini belirten 32 yaşındaki oyuncu kendisinin 3 yıllık kontrat istediğini ancak bunun kabul görmediğini söyledi.

"Neler olabileceğini bilmiyoruz, aniden bir anlaşma olabilir ama ben de sözleşmem bittiği için herhangi bir kulüple görüşmeler yapacağım" diyen Brezilyalı ülkesine ise dönmeyi düşünmediğini belirtti.

2018'de Dünya Kupası'ndan sonra Barcelona'nın kendisini istediğini ancak Chelsea'nin o dönem kendisini yollamak istemediğini söyleyen Willian Avrupa'da birkaç yıl daha oynayabilecek güçte hissettiğini ifade etti.

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