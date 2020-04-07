07 Nisan 2020, Salı

FENERBAHÇE

Max Kruse'den hoca yorumu

Max Kruse'den hoca yorumu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.04.2020

'nin Alman yıldızı , ülkesinde sosyal medyada canlı yayına katıldı. Kruse, ve 'un göreve getirileceği yönünde çıkan haberleri yorumladı.

Tecrübeli futbolcuya, ve Daum'un göreve getirileceği yönünde çıkan haberler soruldu. Kruse, "Şu anda takım kaptanımız ve yardımcı antrenörler tarafından çalıştırılıyoruz. İsimler konusunda basın çok güvenilir değil. Her gün yeni biri yazılıyor" yanıtını verdi. Teknik adam arayan için Erol Bulut dışında, Di Francesco ve 'ın da adı geçiyor. Alman yıldız, Türkiye'yi ikinci evi gibi gördüğünü de kaydetti.

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