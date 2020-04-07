07 Nisan 2020, Salı
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Max Kruse'den hoca yorumu
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, ülkesinde sosyal medyada canlı yayına katıldı. Kruse, Erol Bulut ve Christoph Daum'un göreve getirileceği yönünde çıkan haberleri yorumladı.
Tecrübeli futbolcuya, Erol Bulut ve Daum'un göreve getirileceği yönünde çıkan haberler soruldu. Kruse, "Şu anda takım kaptanımız ve yardımcı antrenörler tarafından çalıştırılıyoruz. İsimler konusunda basın çok güvenilir değil. Her gün yeni biri yazılıyor" yanıtını verdi. Teknik adam arayan Fenerbahçe için Erol Bulut dışında, Di Francesco ve Laurent Blanc'ın da adı geçiyor. Alman yıldız, Türkiye'yi ikinci evi gibi gördüğünü de kaydetti.
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