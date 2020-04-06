Recep Niyaz'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Fenerbahçe'ye transferim büyük hataydı"

Yukatel Denizlispor'un 24 yaşındaki futbolcusu Recep Niyaz, gündemi değerlendirirken Fenerbahçe'ye transferinin byük hata olduğunu da ifade etti.

Denizlispor'un yıldız orta sahası Recep Niyaz, Yeni Asır'a açıklamalarda bulundu.

Corona virüsü nedeniyle ertelenen liglere değinen Niyaz, "TFF liglerin Haziran ayında başlayabileceğini açıkladı. 2 ay kendimize iyi bakmalıyız. Bu hastalığın yayıldığı şu durumda maçları oynatmak çok doğru değil. Öncelik insan sağlığı. Bu lig bu sene oynanmazsa seneye oynanır. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. İnşallah bir an önce biter bu hastalık. Umarım bir an önce liglerimiz başlar. Hayatımız, ülkemiz ve dünya normal seyrine döner" dedi.

"BÜLENT HOCA BİZE POZİTİF ETKİ ETTİ"

Takımın başına getirilen Bülent Uygun'un oyuncuları pozitif etkilediğini söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle ben oynadıkça açılan bir oyuncuyum. Ne kadar rahat olursam o kadar çok skora katkı vermeye çalışıyorum. Bülent Hoca gerçekten bize pozitif etki etti. Bizi motive etti ve bu da sahaya yansıdı. Zaten bu takım iyi bir ekipti ve sadece ufak bir kıvılcıma ihtiyacı vardı. Bu da Bülent Hoca ile beraber gerçekleşti" diye konuştu.

"ARTIK KENDİMİ İSPATLAMAK İSTİYORUM"

Süper Lig'in üst düzeyde olduğunu ve kendini ispatlamak istediğini dile getiren yıldız orta saha, "Artık kendimi Süper Lig'de ispatlayıp adım adım daha yukarı çıkarmak istiyorum" dedi. Recep, "Maçları özledik. Bizler sahanın içinde, bu işi yapan insanlarız. Sahaya çıkmayı, maç kazanıp sevinç yaşamayı ve taraftarlarımızı dört gözle bekliyoruz. Süper lig ile Birinci Lig çok farklı. Alt lig fiziksel güce dayalı. Süper Lig kalite anlamında çok daha üst düzey. Artık kendimi Süper Lig'de ispatlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

"F.BAHÇE'DE BİZE ŞANS VERİLMEDİ"

Fenerbahçe'de genç oyunculara şans verilmediğini ifade eden Recep Niyaz, "Herkes bize şans verildiğine inanıyor. Açıp baksınlar bakalım, bize ne kadar şans verilmiş. Bizden sonraki süreçte verilen şanslar mı daha fazla yoksa, kupa maçlarında bize verilen 5 dakika, 7 dakikalık süreler mi daha fazla. Benim oynadığım dönemde 2 takım vardı Fenerbahçe'de. Yedek takımda kaleci Mert abi vardı, Serdar Kesimal, Orhan Şam, Sezer Öztürk, Krasic, Stoch, Bienvenue vardı. Mehmet Topal her iki takımda da oynuyordu, Selçuk Şahin vardı. Bize bu süreçte ikinci 11'de bile şans verilmiyordu ve biz sonradan monte ediliyorduk. Bize yeterli şans verildiğine inanmıyorum, hatta hiç şans verilmedi. Fenerbahçe'de her genç oyuncunun yaşadığı klasik hazin sonu ben de yaşadım" dedi.

"F.BAHÇE'YE TRANSFERİM HATAYDI"

Sarı-lacivertli ekibe transferinin yanlış olduğunu söyleyen Niyaz, "2010'da Fenerbahçe'ye transferim büyük hataydı. Avrupa'dan bir iki teklif de gelmişti. Cesaret edemedim, keşke kabuledip gitseydim. Hatta Alex beni Brezilya'ya çağırdı. Gitmediğim için çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

DİĞER