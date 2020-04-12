Fenerbahçe'den çifte transfer bombası!

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar başladı. Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen sarı-lacivertliler, Sevilla forması giyen Rony Lopes ve Inter'de top kuoşturan Kwadwo Asamoah'ın transferleri için düğmeye bastı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. FFP sorunu nedeniyle kiralık ya da bonservisi elinde olan oyunculara öncelik veren sarı-lacivertliler, menajer önerilerini de mercek altına aldı.





KİRALIK OLARAK GELECEKLER

Sabah'ın haberine göre bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetimin Sevilla forması giyen Rony Lopes ve Inter'in kadroda düşünmediği Kwadwo Asamoah'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.

Geçen sezon Monaco'dan 25 milyon Euro'ya transfer edilen Rony Lopes, performans olarak hayal kırıklığı yaratırken, La Liga'da sadece 3 maçta forma şansı bulabildi. Rony Lopes, hücumda kanatlarda görev yapıyor.

2018 yılında Juventus'tan ayrılarak Inter'e transfer olan Asamoah ise bu sezon takımıyla çıktığı 11 maçta 1 asist kaydetti.





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