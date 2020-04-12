12 Nisan 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası!

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.04.2020

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle zirve yarışından uzaklaşan 'de gelecek sezon için çalışmalar başladı. Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen sarı-lacivertliler, Sevilla forması giyen ve Inter'de top kuoşturan 'ın transferleri için düğmeye bastı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yaz dönemi için çalışmalarını hızlandıran 'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. FFP sorunu nedeniyle kiralık ya da bonservisi elinde olan oyunculara öncelik veren sarı-lacivertliler, menajer önerilerini de mercek altına aldı.


KİRALIK OLARAK GELECEKLER

Sabah'ın haberine göre bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetimin Sevilla forması giyen ve Inter'in kadroda düşünmediği 'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.

Geçen sezon Monaco'dan 25 milyon Euro'ya transfer edilen Rony Lopes, performans olarak hayal kırıklığı yaratırken, 'da sadece 3 maçta forma şansı bulabildi. Rony Lopes, hücumda kanatlarda görev yapıyor.

2018 yılında 'tan ayrılarak Inter'e transfer olan Asamoah ise bu sezon takımıyla çıktığı 11 maçta 1 asist kaydetti.


Menajeri açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe... haberin devamı

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