Simon Kjaer'den flaş transfer açıklaması! Gelecek sezon...

2015-2017 yılında Fenerbahçe forması giyen ve ve sarı-lacivertli takıma geri döneceği konuşulan Danimarkalı stoper Simon Kjaer, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Sevilla ve Atalanta formalarını giyen ve ara transfer döneminde Milan'a kiralanan Kjaer, Milano ekibinde kalmak istediğini söyledi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın Sevilla'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer, Milano ekibinde kalmak istediğini belirtti.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kjaer, Corriere dello Sport gazetesine verdiği demeçte, "Milan'da kalmak hayalim, zamanı geldiğinde kulüple oturup konuşacağız." ifadesini kullandı.

Sevilla'dan Milan'a satın alma opsiyonuyla kiralandığını hatırlatan 31 yaşındaki oyuncu, kulübün bu opsiyonu kullanması için baskı yapacağını kaydetti.

Milano'da olduğunu ve çalışmalara devam ettiğini aktaran Kjaer, sadece fiziksel değil mental olarak da kendisini geliştirmeye çalıştığını anlattı.

Zlatan Ibrahimovic'in Milan'a katılmasını değerlendiren defans oyuncusu, "Zlatan bize çok şey veriyor. O neredeyse her şeyi kazanmış muhteşem bir şampiyon. Onun varlığı saha dışında bile fark yaratıyor." şeklinde görüş belirtti.

Simon Kjaer'in adı sezon başı ve ara transfer döneminde sık sık Fenerbahçe ile de anılmış ancak Danimarkalı futbolcunun transferi gerçekleşmemişti.

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