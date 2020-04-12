12 Nisan 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Simon Kjaer'den flaş transfer açıklaması! Gelecek sezon...

Kjaer'den flaş transfer açıklaması! Gelecek sezon...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.04.2020

2015-2017 yılında forması giyen ve ve sarı-lacivertli takıma geri döneceği konuşulan Danimarkalı stoper Simon , geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Sevilla ve Atalanta formalarını giyen ve ara döneminde Milan'a kiralanan Kjaer, Milano ekibinde kalmak istediğini söyledi.

(Serie A) takımlarından Milan'ın Sevilla'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Danimarkalı stoper Simon , Milano ekibinde kalmak istediğini belirtti.

Bir dönem forması da giyen Kjaer, Corriere dello Sport gazetesine verdiği demeçte, "Milan'da kalmak hayalim, zamanı geldiğinde kulüple oturup konuşacağız." ifadesini kullandı.

Sevilla'dan Milan'a satın alma opsiyonuyla kiralandığını hatırlatan 31 yaşındaki oyuncu, kulübün bu opsiyonu kullanması için baskı yapacağını kaydetti.

Milano'da olduğunu ve çalışmalara devam ettiğini aktaran Kjaer, sadece fiziksel değil mental olarak da kendisini geliştirmeye çalıştığını anlattı.

Zlatan Ibrahimovic'in Milan'a katılmasını değerlendiren defans oyuncusu, "Zlatan bize çok şey veriyor. O neredeyse her şeyi kazanmış muhteşem bir şampiyon. Onun varlığı saha dışında bile fark yaratıyor." şeklinde görüş belirtti.

Simon Kjaer'in adı sezon başı ve ara döneminde sık sık Fenerbahçe ile de anılmış ancak Danimarkalı futbolcunun transferi gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Fenerbahçe'den çifte transfer bombası!
Menajeri açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe... Menajeri açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe...
F.Bahçe'nin gözdesine Aslan pençesi F.Bahçe'nin gözdesine Aslan pençesi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör