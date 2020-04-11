Obradovic'in yedeği Pesic

Corona virüsüsalgını sonrası Sırbistan'ın gönderdiği özel uçakla ülkesine giden Zeljko Obradovic'in Fenerbahçe Beko'dan ayrılacağı haberleri devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Obradovic'in gitmesi halinde yerine Barcelona'nın başında bulunan Svetislav Pesic'i düşündüğü iddia edildi.

Corona virüsüsalgını sonrası Sırbistan'ın gönderdiği özel uçakla ülkesine giden Zeljko Obradovic'in Fenerbahçe Beko'dan ayrılacağı haberleri devam ediyor. Sırp basını, 60 yaşındaki koçun sarı-lacivertli takımda devam etme konusunda eskisi kadar hevesli olmadığını savundu. Fenerbahçe'nin Obra'nın gitmesi halinde yerine Barcelona'nın başında olan Svetislav Pesic'i düşündüğü de iddia edildi.

DİĞER