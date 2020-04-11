11 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Obradovic'in yedeği Pesic

Obradovic'in yedeği Pesic
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.04.2020

Corona virüsüsalgını sonrası 'ın gönderdiği özel uçakla ülkesine giden 'in Beko'dan ayrılacağı haberleri devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Obradovic'in gitmesi halinde yerine 'nın başında bulunan 'i düşündüğü iddia edildi.

Corona virüsüsalgını sonrası 'ın gönderdiği özel uçakla ülkesine giden 'in Beko'dan ayrılacağı haberleri devam ediyor. Sırp basını, 60 yaşındaki koçun sarı-lacivertli takımda devam etme konusunda eskisi kadar hevesli olmadığını savundu. Fenerbahçe'nin Obra'nın gitmesi halinde yerine 'nın başında olan 'i düşündüğü de iddia edildi.

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